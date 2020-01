Show, peça teatral, filme e oficina para o fim de semana; confira a agenda cultural

Quer saber o que fazer no fim de semana com a família e/ou amigos? Nossa agenda cultural traz as melhores dicas

Shows no Universo 68

A 8ª edição do Universo 68, evento de incentivo a empreendedores digitais do Acre, terá cinco shows musicais com artistas da terra. A cantora Gigliane Oliveira preparou o melhor da MPB, Pop Rock, Samba e Pagode. Já os Novos Acreanos trazem suas músicas autorais para o cardápio do evento. Matheus Valente promete animar os presentes com muita MPB e Rock nos dois dias de feira. Por fim, o Universo 68 contará com a apresentação de Mariana Ravena.

Data: Sábado (1) e Domingo (2)

Horário: 17 às 21 horas

Local: Lago do Amor

Preço: Grátuito

A Bruxinha que era Boa

A Compania de Teatro Expressão encena a peça A Bruxinha que era Boa, de Maria clara Machado, neste domingo (2), a partir das 17h, no Teatro Plácido de Castro (Teatrão). Voltado para todas as idades, o espetáculo conta a história de Ângela, a bruxa que é incapaz de fazer maldades e é alvo de piadas por parte das amigas. Ingressos antecipados podem ser adquiridos na loja Casa de Brinquedo, no Bosque.

Data: Domingo (2)

Horário: 17 horas

Local: Teatrão

Preço: R$ 20 (inteira) | R$ 10 (meia)

O Filme do Bruno Aleixo

O personagem de animação portugês Bruno Aleixo, uma espécie de cachorro com urso de pelúcia, conquistou a fama após uma web-série e agora ganha seu próprio filme. Dirigida por João Moreira e Pedro Santo, a comédia mostra a procura de Aleixo por inspiração para criar sua biografia. A obra será exibida no Cine Teatro Recreio e sua premiére arrecadará fundos para o filme “O Pensador”, de Ney Ricardo Silva.

Data: Sexta (31)

Horário: 19:30 horas

Local: Cine Teatro Recreio

Preço: R$ 16 (inteira) | R$ 8 (meia)

Oficina de Adereços Carnavalescos

As artistas Ana Paula Alab e Juliana Jaya, com apoio do grupo Beco, promovem, nos dias 1 e 2 de fevereiro, na Casa de Leitura da Gameleira, a Oficina de Adereços Carnavalescos. A ideia é ensinar os foliões a prepararem suas próprias fantasias para o Carnaval 2020, que começa no próximo dia 21. Mais informações: 99916-8761 ou 98104-7999.

Data: Sábado (1) e Domingo (2)

Horário: 14 às 18 horas

Local: Casa de Cultura da Gameleira

Preço: R$ 50

Kelen Mendes: Tempo de Realeza

Com o apoio da Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour (FEM), a cantora e compositora acreana Kelen Mendes apresenta, nesta sexta-feira (31), às 20h, no Theatro Hélio Melo, o show Tempo de Realeza.

Data: Sexta (31)

Horário: 20 horas

Local: Theatro Hélio Melo

Preço: R$ 20 (inteira) | R$ 10 (meia)

Férias nos Parques

O Parque Cidade da Criança, no bairro Jarbas Passarinho, é o último espaço a receber o projeto Férias nos Parques, da Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (Semeia). Jogos, brincadeiras, contação de história, pula-pula, pinturas faciais e muito mais esperam pela criançada a partir das 15h30.

Data: Sexta (31)

Horário: 15:30 às 20:30 horas

Local: Parque Cidade da Criança

Preço: Gratuito

