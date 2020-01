Sistema penitenciário anuncia concurso público com mais de 300 vagas

Começamos o ano com mais uma novidade em se tratando de concursos: O Ministério da Economia autorizou a realização de concurso público para 309 cargos do Departamento Penitenciário Nacional (Depen).

De acordo com informações publicadas no Diário Oficial da União (DOU) de terça-feira (31), o órgão subordinado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública quer destinar 294 vagas para agente federal de execução penal e 15 para especialista federal em assistência à execução penal.

As vagas contemplam todo o território nacional. A responsabilidade pela realização do concurso público será do secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

