Socorro Neri assina ordem de serviço para construção de quadra na Nova Estação

A nova quadra será construída na Rua São Sebastião e vai contar com grama sintética

Na manhã da próxima quinta-feira, 22, às 9h, a prefeita de Rio Branco, Socorro Neri assina ordem de serviço para construção de uma Quadra de Grama Sintética, no bairro Nova Estação. Uma emenda parlamentar do deputado federal Alan Rick, no valor de R$ 372.635 mil, e contra partida da Prefeitura vão garantir a execução da obra que deve ser concluída em seis meses.

A nova quadra será construída na Rua São Sebastião e vai contar com grama sintética, alambrado, arquibancada, equipamentos esportivos, tela de proteção, bancos, lixeiras, iluminação e paisagismo.

