Socorro Neri encerra 2019 registrando avanços e conquistas na área da saúde

A rede pública de saúde de Rio Branco é composta por 56 unidades de saúde, entre postos, centros, policlínica e unidades de referência. Todos os meses, a Prefeitura de Rio Branco garante que sejam realizados, em média, 68 mil consultas e 90 mil exames, que inclusive são disponibilizados na internet como forma de facilitar para os usuários. Cinco das Unidades de Referência de Atenção Primária (URAP) também abrem aos sábados, das 7h às 13h.

Saúde do autista – a inauguração d o Centro de Atendimento ao Autista, um grande avanço no diagnóstico e tratamento de autistas em Rio Branco e no Estado, já que por ser único o Centro se torna uma referência. A unidade oferece atendimento multidisciplinar especializado para crianças de 2 a 12 anos diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista. Não existem dados oficiais, mas estima-se que entre pessoas diagnosticadas ou não, o número seja de aproximadamente dez mil.

Saúde na Comunidade – a Prefeitura executa um Programa que leva atendimento às comunidades isoladas e de difícil acesso, o Programa Saúde na Comunidade que alcançou 596 comunidades, atendendo quase dez mil pessoas e realizando mais de 100 mil procedimentos realizados.

Além desse, os Programas Cuidando de Quem Produz,Cuidando de Quem Educa e Promoção da Saúde e Qualidade de Vida do Servidor que leva atendimento médico especializado a funcionários do município, técnicos agrícolas e produtores rurais.

Atendimento domiciliar e medicamentos em casa – o atendimento domiciliar para pacientes acamados ou com dificuldade de locomoção atende, em média, mais de 300 pacientes por mês; é o Projeto Medicamento em Casa implantado pela prefeita Socorro Neri com o objetivo de atender mais de sete mil usuários do Sistema Público de Saúde (SUS), que utilizam medicamentos ou material médico hospitalar de uso contínuo, os quais e depois de se cadastra, passam a receber o remédio em casa, conferindo comodidade e continuidade aos tratamentos dos usuários.

Operação Inverno – Prevenção e controle da Dengue, Zica e Chicungunya durante o período em que a Prefeitura intensifica as ações para minimizar os impactos e prejuízos causados pelas chuvas, as equipes da Vigilância Epidemiológica integram a Operação Inverno, realizando arrastões de combate ao mosquito Aedes Aegypt (transmissor da Zica, Dengue e Chicungunya). Em 2019 foram mais de 300 mil visitas, em 84% dos imóveis da Cidade. Além disso, como forma de melhorar o trabalho realizado pelos agentes comunitários, a Prefeitura adquiriu 274 tabletes.

