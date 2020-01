Solicitar alteração de carga de energia diminui riscos de acidentes

O principal problema causado por uma sobrecarga é colocar em risco as instalações elétricas e consequentemente, as pessoas

Alguns cuidados com a rede elétrica são fundamentais para garantir segurança e a qualidade no fornecimento de energia. Uma causa comum para faltas de energia, curtos-circuitos e até incêndios em residências, comércios e outras estruturas é a sobrecarga. Para evitar esses transtornos e garantir a segurança da população e que não falte energia em sua região, é importante informar à Energisa quando forem ampliar o consumo de energia.

“É necessário informar a distribuidora quando existe a possibilidade de ampliação de consumo, ou seja, quando o cliente adquire novos aparelhos eletrônicos, seja residência, comércio ou indústria, pois é uma forma de disponibilizar energia de acordo com a necessidade e assegurar a qualidade necessária para o funcionamento dos equipamentos”, explica Ricardo Xavier, diretor técnico e comercial da Energisa.

Quando a declaração de carga é realizada de forma parcial ou incorreta, a concessionária não consegue dimensionar a rede de distribuição necessária para o fornecimento de energia, ou seja, não saberá quando o transformador ou a rede estarão sobrecarregados. É comum, quando há sobrecarga em um transformador, o cliente reclamar do nível de tensão, oscilação ou até a queima de transformadores. São problemas que podem ser evitados quando a carga está dimensionada corretamente.

O principal problema causado por uma sobrecarga é colocar em risco as instalações elétricas e consequentemente, as pessoas que estão no local. “É um risco para a segurança de todos, pois se os cabos e disjuntores estiveram mal dimensionados, podem sofrer aquecimento acarretando em queima ou até incêndio na edificação”, destaca Xavier.

Confira as dicas:

Sempre que for solicitar uma ligação nova faça a declaração da carga a ser atendida (quantidade de lâmpadas, equipamentos eletrodomésticos, tomadas, etc.), assim a Energisa irá definir a categoria do padrão de entrada. É importante que o cliente informe corretamente todas as cargas, principalmente as que causam perturbações e oscilações no sistema elétrico, como freezers, aparelhos de solda, ar-condicionado, são alguns exemplos;

No pedido de ligação também é importante o cliente informar se sua solicitação será para atendimento definitivo ou provisório;

Contrate profissionais habilitados para projetar e construir as instalações elétricas de suas edificações.

