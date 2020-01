‘Surubão de Noronha’ com famosos aconteceu em nova casa, diz Veja

No primeiro réveillon pós-“Surubão de Noronha”, como ficaram conhecidas as supostas orgias realizadas na ilha pernambucana, o destino, que havia anos lotava de famosos para as celebrações de Ano-Novo, foi preterido. Até GIOVANNA EWBANK, grávida de três meses, e o marido, BRUNO GAGLIASSO, que têm a própria pousada em Noronha, alugaram uma casa no sul da Bahia, onde receberam familiares e amigos, entre eles Bruna Marquezine. Em uma foto do grupo, postada pelo ator no Instagram (e onde mais haveria de ser?), Gagliasso fez piada e escreveu: “Surubão de Trancoso”. Apesar da brincadeira, durante a festa do casal Gagliasso Ewbank, alguns celulares — de convidados mais exibidos — foram confiscados. Ficaram presos com fita crepe nas paredes da casa para evitar vídeos indiscretos.

