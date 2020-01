Tempo quente, com sol e nuvens no AC, baixa probabilidade de chuva nesta quarta

Previsão

Friale: “No Acre, tempo quente, com sol e nuvens. A probabilidade de chuvas é baixa, mas, caso ocorram, serão rápidas e pontuais, principalmente no leste e no sul do estado. A umidade do ar mínima, na parte da tarde, varia entre 40 e 60%, no leste e no sul do estado, e entre 35 e 55%, nas demais áreas”.

Temperaturas

– Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, mínima, entre 22 e 24ºC, e máxima, entre 32 e 34ºC;

– Sena Madureira e Manuel Urbano, mínima, entre 22 e 24ºC, e máxima, entre 32 e 34ºC;

– Brasileia, Epitaciolândia, Assis Brasil, Xapuri e Capixaba, mínima, entre 21 e 23ºC, e máxima, entre 32 e 34ºC;

– Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Porto Walter, mínima, entre 23 e 25ºC, e máxima, entre 33 e 35ºC;

– Marechal Thaumaturgo e Jordão, mínima, entre 22 e 24ºC, e máxima, entre 33 e 35ºC;

– Tarauacá, Feijó e Santa Rosa do Purus, mínima, entre 22 e 24ºC, e máxima, entre 33 e 35ºC;

– Acrelândia e Plácido de Castro, mínima, entre 22 e 24ºC, e máxima, entre 31 e 33ºC.

Urnas eletrônicas

G1: “O TSE faz hoje uma sessão extra em meio ao recesso do Judiciário para julgar um recurso ligado à licitação de novas urnas eletrônicas. Os equipamentos já devem ser usados nas próximas eleições municipais, em outubro. O processo de compra foi aberto em julho, mas as duas propostas foram desclassificadas”.

Guia de shows no Brasil

Taylor Swift, Maroon 5, Metallica e Billie Eilish estão entre os principais shows que passam pelo Brasil em 2020. Vai prestigiar algum deles?

Fique ligado

A Mega-Sena pode pagar prêmio de R$ 8 milhões nesta quarta.

Faça sua aposta!

