Tiago Leifert anuncia que Casa de Vidro do BBB20 terá anônimos

A Casa de Vidro estará presente na vigésima edição do Big Brother Brasil. No programa ao vivo, desta quarta-feira, 29/1, Tiago Leifert anuncia que os futuros participantes do BBB20 serão anônimos. Assim, a partir deste sábado, 1/2, dois homens e duas mulheres habitarão a moradia temporária. Neste período, eles precisarão conquistar o coração do público para, assim, garantir as duas vagas disponíveis para o confinamento na casa mais amada e vigiada do Brasil.

Na Casa de Vidro, localizada no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, os quatro candidatos a brothers e sisters irão interagir durante todo o dia com os visitantes do local para mostrar por que merecem o voto popular. O homem e a mulher mais votados garantirão a entrada oficial no reality, que acontecerá para terça-feira, 4/2, após a segunda Eliminação do BBB20.

