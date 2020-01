Torcidas organizadas do Internacional são alvos de operação policial

As ações são autorizadas pelo Juizado do Torcedor de Porto Alegre

As torcidas organizadas do Sport Club Internacional são alvos de uma operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e da Promotoria de Justiça do Torcedor. Com o apoio da Brigada Militar, os policiais civis estão cumprindo desde as primeiras horas da manhã desta sexta-feira (17) 16 mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão em endereços dos investigados.

As ações autorizadas pelo Juizado do Torcedor de Porto Alegre ocorrem na capital gaúcha e nas cidades da região metropolitana e são resultados das investigações do confronto entre integrantes das torcidas organizadas ocorridos após o término da partida do Internacional contra o Clube Atlético Mineiro, válida pela última rodada do Campeonato Brasileiro de 2019, no dia 8 de dezembro do ano passado.

O promotor de Justiça com atuação na Promotoria de Justiça Especializada do Torcedor, Rodrigo da Silva Brandalise, disse que os fatos “apontam a intenção de demonstração de maior predominância de uma parcela da torcida organizada sobre as outras, inclusive como foi verificado em postagem em redes sociais que foram encaminhadas ao Ministério Público”.

Segundo o promotor, as imagens que acompanham os pedidos feitos mostram que muitas pessoas foram expostas aos riscos de serem atingidas e que houve, inclusive, “atos de violência contra integrante da imprensa que cobria os fatos”.

“Os elementos coletados também apresentam o risco de envolvimento destes torcedores em outros fatos semelhantes, sejam confrontos entre si, sejam com outras torcidas, em face dos campeonatos previstos para o ano de 2020”, diz a nota.

