Trabalho, viagens, saúde e dinheiro: veja o que os astros reservam nesta segunda

Peixes (20/02 – 20/03)

A semana começará com força total no amor. A partir de hoje, Vênus em seu signo e Lua na área afetiva trarão mais satisfação e prazer na vida íntima. Conte com muita sensualidade, brilho e poder de atração. Cuidados de beleza e looks originais destacarão a beleza natural. Revele encantos e surpreenda! Decisões sobre o futuro. Mudanças no ambiente social.