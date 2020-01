Transbordamento dos rios, mortes violentas, dinossauros no Acre e outras; veja as mais lidas

Nossa retrospectiva semanal está preenchida com matérias especiais que repercutiram durante toda a semana no site em nossas principais redes sociais.

Confira os destaques das categorias política, polícia, entretenimento e mais.

SEGUNDA-FEIRA

Dinamites seriam usadas por criminosos na Capital e corpo encontrado com orelhas cortadas e marcas de tortura

O corpo de um homem ainda não identificado, de, aproximadamente 23 anos, foi encontrado jogado às margens do Ramal do Mutum, região do Bairro Alto Alegre, em Rio Branco, na noite deste domingo (5). A perícia constatou que o corpo da vítima estava com marcas de tortura e com a orelha arrancada. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

As polícias Militar e Civil de Assis Brasil, em ação conjunta, conseguiram evitar que meliantes trouxessem materiais explosivos para explodir caixas eletrônicos na capital acreana, nesta segunda-feira (6). CONFIRA NA ÍNTEGRA.

TERÇA-FEIRA

Faccionado punido com várias ripadas após roubar bicicleta e Ribamar Trindade pediu exoneração

Um vídeo viralizou nas redes sociais na noite de segunda-feira (7), onde mostra um homem de identidade não revelada, sendo punido com várias ‘ripadas’ por integrantes do Comando Vermelho. O homem levou as ripadas por ter efetuado um roubo de uma bicicleta. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Na terça-feira (10) o chefe da Casa Civil, Ribamar Trindade, decidiu em uma reunião com Gladson Cameli pedir exoneração do cargo no governo. Nesta quinta-feira (9) o ‘homem de confiança’ do governador voltou atrás e deve permanecer. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUARTA-FEIRA

27 feriados e pontos facultativos no Acre e transbordamento do Rio Acre

O governo do Acre divulgou na manhã desta quarta-feira (8) o calendário de feriados e pontos facultativos do ano de 2020 para os órgãos e entidades da administração direta e indireta do poder Executivo. O anúncio saiu no Diário Oficial do Estado (DOE). CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Na manhã desta quarta-feira (8) a Agência Nacional de Águas (ANA) informou que o Rio Acre ultrapassou a cota de transbordamento em Rio Branco. A medição feita às 6 horas do dia, mostrou que o rio está com 14,02 metros. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUINTA-FEIRA

PMs que enfrentaram bandidos e deixaram dois mortos serão condecorados e dinossauros no Acre

Os policiais acusados de matar dois assaltantes e ferir um terceiro durante uma troca de tiros na noite de quarta-feira(8), no Segundo Distrito de Rio Branco, foram elogiados publicamente e devem receber condecorações e medalhas de honra ao mérito, além de promoções em suas respectivas patentes. Os elogios foram publicados em boletins internos da corporação nesta quinta-feira (9), menos de 24 horas após a ação que deixou dois mortos, um terceiro ferido e um quarto elemento em fuga, sem que os policiais militares sofressem baixa ou ficassem feridos na troca de tiros. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Nós acreanos não usamos dinossauros como meio de transporte, tampouco conversamos com os extintos na janela de casa, como contam os memes e páginas regionais sobre o Acre, mas podemos ter, em um futuro próximo, um ou dois no pórtico de entrada do estado, nas 4 bocas da BR-364. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

SEXTA-FEIRA

Mulher morta na frente do marido e dos filhos com tiro na cabeça e

Dangêla Maria de Souza, de 53 anos, foi morta com um tiro na cabeça, na noite de quinta-feira (9), na Rua das Mangueiras, no bairro Vitória, em Rio Branco. A motivação do crime, segundo a polícia, seria um acerto de contas. A vítima estava em casa com o marido e os filhos. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Para tranquilizar a população e os órgãos de controle, a notícia dada pela Defesa Civil é a de que o nível do Rio Acre estabilizou na manhã desta sexta-feira (10). Na medição de 6h, o afluente pontuou 14,42m, e na de 9h continuou na mesma marca. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

