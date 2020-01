TRE Acre: portaria autoriza provimento de cargos; último edital está vencido

O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) pode dar boa notícia em breve. Isso porque, de acordo com o Gran Concursos Online, no último dia 20 de janeiro de 2020 foi publicada a Portaria do Tribunal Superior Eleitoral – TSE de nº 33, o documento autoriza o provimento de 2 vagas para o TRE AC, sendo 1 para o cargo de Analista Judiciário e 1 para o cargo de Técnico Judiciário.

Atualmente, o quantitativo de cargos vagos é igual ao autorizado na Portaria do TSE. A Portaria nº 33 alterou a Portaria nº 671 que foi publicada no ano de 2017. No documento publicado em 2020, o quantitativo de cargos autorizados foi ampliado.

A validade do último concurso venceu no dia 7 de dezembro de 2019, porém, no momento, não há nenhum estudo para a realização de um novo concurso.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários