TRE cancela mais de 4 mil títulos de eleitores em oito cidades do Vale do Juruá

O prazo para ficar em dia com a Justiça Eleitoral e participar das Eleições municipais vai até 6 de maio

Mais de 4 mil eleitores de municípios do Vale do Juruá tiveram o título cancelado por falta de comparecimento ao recadastramento biométrico, realizado no ano passado na região, ou por ausência de justificativa pelo não comparecimento às urnas nas últimas votações.

Eles precisam regularizar a situação até 6 de maio para participarem das Eleições 2020. Para isso, é necessário ir até a sede do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) em Cruzeiro do Sul ou nos cartórios eleitorais das cidades.

Esses 4 mil eleitores estão divididos entre os municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Jordão, Tarauacá e Feijó.

Para ficar em dia com a Justiça Eleitoral é preciso levar documento com foto, comprovante de endereço e o título cancelado. O TRE-AC recomenda aos eleitores que, antes de irem ao posto eleitoral, baixem o aplicativo e-Título para confirmar a situação.

