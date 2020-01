Três são presos em flagrante acusados de arrombamentos e roubos na Capital

A “casa caiu”, para usar uma frase do dialeto do mundo do crime ou da polícia, para três bandidos que atuavam na região do Conjunto Mariana, em Rio Branco (AC). Na madrugada desta quinta-feira (2), guarnição do 1º Batalhão da Policia Militar prendeu em flagrante delito três indivíduos acusados de arrombamentos e recuperarem bens roubados na região.

Com um dos presos, foi apreendido um revólver calibre 38, com 6 munições intactas. Os presos foram identificados como Nakson Natanael Silva de Araújo, Evandrius de Azevedo Wancerlei e ames Santos Pinheiro, todos levados para a Delegacia Central de Flagrante. De acordo com a Polícia Militar, os crimes de furtos e roubos, inclusive de veículos, mesmo com todo o combate dos órgãos de segurança, vêm aumentando por causa da elevação no preço das drogas.

“A medida em que aumentamos a apreensão de drogas, o preço se eleva no mercado do crime por conta da diminuição da oferta. Paralelamente a isso, aumenta os crimes de roubos porque os bandidos querem trocar os bens roubados por droga para fazer dinheiro”, revelou o comandante da Polícia Militar, coronel Ulysses Araújo.

Os números da Polícia Militar em relação a 2019 ainda estão sendo levantados e devem ser divulgados no próximo dia 8, revelou o coronel. No entanto, com base nos números disponíveis, a Polícia Militar estima ter dado um prejuízo na ordem de R$ 20 milhões, com a apreensão de 700 quilos de droga, principalmente de cocaína, em todo o Acre

A droga, de acordo com informações disponibilizadas pela Polícia Militar, é comprada na Bolívia pro R$ 2,5mil/kg. Chega ao Acre e a outras regiões do país, como Cárcere, no Mato Grosso, também próximo á fronteira com a Bolívia, já a R$ 5 mil/kg e ai já passa a ser vendida, em São Paulo ou Rio de Janeiro, com 100% do valor acima, a R$ 5 mil. É um negócio ainda mais lucrativo quando o produto chega no exterior. A própria Policia Militar estima que a quantidade de cocaína flagrada na Espanha com aquele militar – sargento da aeronáutica – que fazia parte da comitiva de segurança do presidente Jair Bolsonaro, numa viagem internacional, no passado, valia R$ 5,8 milhões.

“Daí essa corrida desenfreada para o tráfico. Daí os crimes de roubos, de carros principalmente. Numa analogia com veículos roubados, a cocaína praticamente devolve ao carro roubado o seu preço de mercado, sendo um negócio bastante lucrativo para o crime organizado. Mas, no Acre, a depender da Polícia Militar, os bandidos, além de terem prejuízo, ainda vão parar na cadeia”, disse o coronel Ulysses Araújo, como os três presos na segunda madrugada do ano, em Rio Branco. ⠀

