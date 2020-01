Trio é preso com cinco quilos de cocaína escondidos em fundo falso de carro

Na noite desta sexta-feira 17/01 durante uma barreira da polícia na BR-364, no Segundo Distrito de Rio Branco. Uma mulher e dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas, na noite desta sexta-feira (18), na BR-364, no bairro Belo Jardim, região do Segundo Distrito de Rio Branco. Segundo a Polícia Militar do Acre (PM-AC), o grupo carregava cinco quilos de cocaína escondidos em um fundo falso dentro de um carro.

Segundo a polícia os suspeitos iam passando no carro e a guarnição percebeu atitude suspeita, fez a abordagem e encontrou essa quantidade de droga escondida no fundo falso do carro. Eles informaram que o entorpecente estava sendo levado para Goiânia”, disse o major.

A droga teria sido comprada na região da fronteira. Ainda segundo a polícia, o grupo e o entorpecente apreendido foram levados para a Delegacia de Flagrantes de Rio Branco (Defla).

