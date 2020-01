Tristeza e amor se misturam no romance “O céu está em todo lugar”

Na dica desta semana no #VirandoApágina, nossos personagens lidam com temas como o luto e o amor

Na dica desta semana no #VirandoApágina, nossos personagens lidam com temas como o luto e o amor. A adolescente Lennie gasta seu tempo de forma segura e feliz às sombras de sua irmã mais velha, Bailey. Mas quando Bailey morre abruptamente, Lennie é catapultada para o centro do palco de sua própria vida – e, apesar de sua inexistente história com os meninos, inesperadamente se encontra lutando para equilibrar dois. Toby era o namorado de Bailey, cujos sentimentos de tristeza Lennie também sente. Joe é o garoto novo da cidade, com um sorriso quase mágico. Um garoto a tira da tristeza, o outro se consola com ela. Mas os dois não podem colidir sem que o mundo de Lennie exploda…

Para adquirir um exemplar, consulte as prateleiras da Biblioteca Pública Estadual, localizada no Centro de Rio Branco, ou compre a sua cópia através dos sites da Amazon (www.amazon.com.br) ou da Estante Virtual (www.estantevirtual.com.br).

