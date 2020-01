Uber passa a aceitar boleto e transferência bancária; saiba como

O Uber passou a permitir o pagamento de Uber Cash, programa de créditos do aplicativo de mobilidade, por boleto ou transferência bancária nesta quinta-feira (30). A nova forma de pagamento, que está disponível no app para Android e iPhone (iOS), é ideal para quem não possui cartão de crédito e prefere usar o Uber pré-pago a pagar corridas no dinheiro. É possível adicionar créditos de R$ 50, R$ 100 ou R$ 200 com desconto de até 5%, e eles podem ser usados tanto para viagens quanto para pedidos do Uber Eats.

No tutorial a seguir, confira como comprar créditos do Uber por boleto ou transferência bancária. O procedimento foi realizado em um iPhone XR com o iOS 13, mas as dicas também valem para usuários de aparelhos com o sistema do Google.

Passo 1. Abra o app do Uber e toque sobre o botão de menu, no canto superior esquerdo da tela. Em seguida, vá em “Pagamento”;

Passo 2. Toque em “Adicionar saldo” e, na sequência, vá em “Forma de pagamento”, na parte inferior da tela;

Passo 3. Escolha se você deseja realizar uma transferência bancária ou gerar um boleto. Feito isso, selecione o valor e toque em “Confirmar”;

Passo 4. Entre com os dados solicitados e pressione o botão indicado para gerar o boleto. Neste caso, é possível salvá-lo como PDF para enviar por e-mail e imprimir. Fique atento à data de validade;

