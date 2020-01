Ufac está entre as maiores notas de corte no país no segundo dia de inscrições do SiSU

A Universidade Federal do Acre continua surpreendendo no curso de Medicina e, ano após ano, o curso permanece entre os mais concorridos do país. De acordo com informações do Blog do Vestibular, no curso em questão, a Ufac está com nota 854,44.

Os dados podem sofrer alterações, já que trata-se do segundo dia de inscrições. Confira a nota de corte de Medicina, no SiSU 2020, de algumas instituições:

– UFAC- Universidade Federal do Acre – 40 vagas – 854,44

– UFAL – Universidade Federal de Alagoas – 160 vagas – Arapiraca 819,32 ; Maceió 774,74

– UFAM-Universidade Federal do Amazonas – 56 vagas 796,11

– UFAP -Universidade Federal do Amapá – 30 vagas 909,46

– UFRB – Universidade Federal do Recôncavo Baiano (Santo Antônio de Jesus) – 10 vagas : 770,90

– UFBA – Universidade Federal da Bahia – 100 vagas – Salvador 772,72 ; Vitória da Conquita 765,63

– UESB -Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Jequié)– 13 vagas – 758,98

– UFOB-Universidade Federal do Oeste da Bahia (Barreiras)– 80 vagas – 780,13

– UNEB-Universidade do Estado da Bahia (Salvador) – 16 vagas –767,38

– UNIVASF-Universidade do Vale do São Francisco (Paulo Afonso) – 40 vagas 771,12

