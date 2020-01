Unimeta oferece programa de descontos para pessoas a partir de 45 anos de idade

Se você tem 50 anos de idade no dia em que fizer a matrícula, terá 50% de desconto na mensalidade

Já pensou ter descontos na mensalidade da faculdade até o final do curso? O Centro Universitário Unimeta, em Rio Branco, oferece diversos benefícios para novos estudantes e egressos. O programa “ Sua Idade, Seu Desconto” é um deles. O benefício é aplicado sobre o valor integral da mensalidade, na proporção de porcentagem equivalente à idade do acadêmico no momento da matrícula.

O desconto é válido apenas para pessoas a partir de 45 anos de idade. Se você tem 50 anos de idade no dia em que fizer a matrícula, terá 50% de desconto na mensalidade.

Mas atenção. O acadêmico permanecerá com a mesma porcentagem de desconto até a conclusão do curso. O desconto não aumenta conforme a idade do estudante.

Para ter acesso ao benefício, o estudante deve solicitar o desconto na secretaria da faculdade. O benefício é válido a partir da segunda mensalidade do primeiro semestre de 2020. O pedido será analisado e, deferido ou não, se for o caso.

