Vai começar o BBB20: Big Fone vai tocar no Via Verde Shopping neste domingo

O Circo Broadway está montado no estacionamento do Via Verde Shopping, com atrações para toda a família. Apresentações no globo da morte, mágicos, malabaristas, contorcionistas, moto aéreo show e trapézio. De segunda a sexta, os espetáculos ocorrem às 20h30. No sábado, domingo e feriados, às 16h, 18h e 20h30.

A estrutura da tenda de apresentações é dividida da seguinte forma: setor popular: R$ 15 meia e R$ 30 inteira; setor central: R$ 20 meia e R$ 40 inteira; e área VIP: R$ 25 meia e R$ 50 inteira. Crianças de 2 até 12 anos e pessoas com deficiências pagam meia-entrada. Estudantes precisam apresentar a carteira de estudante para ter direito à meia-entrada. Os ingressos podem ser comprados diretamente na bilheteria a partir das 10h. São aceitas todas as formas de pagamento, débito, crédito e dinheiro.

Tem também filme novo chegando no Cine Araújo, “Jumanji: Próxima Fase” estreia no cinema do shopping. O longa trata da volta de Spencer ao mundo fantástico de Jumanji. Os amigos Martha, Fridge e Bethany entram no jogo e tentam trazê-lo para casa. Mas logo descobrem mais obstáculos e perigos a serem superados. O elenco do filme conta com os atores Dwayne Johnson (The Rock), Kevin Hart, Jack Black e Danny DeVito.

E para quem gosta de exposição cultural, nesta sexta-feira, 17, o shopping irá expor o trabalho do fotografo acreano Dhárcules Pinheiro. As imagens são fruto da vivência de um ano do fotógrafo no Aterro de Inertes, localizado na Transacreana, em Rio Branco-AC.

E na noite de domingo, 19, às 18h, o Big Fone vai tocar no Via Verde Shopping. Atenda ao Big Fone e ganhe prêmios exclusivos.

Cinema

PROGRAMAÇÃO DE 16 A 22/01/2020

SALA 01 – (2D) – JUMANJI: PRÓXIMA FASE – DUBLADO

COMÉDIA – 123 MIN – verificar classificação

Diariamente: 14H15, 16H45, 19H15 E 21H45

SALA 02 – (2D) – FROZEN 2 – DUBLADO

ANIMAÇÃO – 103 MIN – verificar classificação

Diariamente: 15H15, 16H30, 18H45 E 21H00

SALA 03 – (2D) – JUMANJI: PRÓXIMA FASE – DUBLADO

COMÉDIA – 123 MIN – verificar classificação

Diariamente: 14H00, 16H30, 19H00 E 21H30

SALA 04 – (2D) – MINHA MÃE É UMA PEÇA 3 – NACIONAL

COMÉDIA – 111 MIN – verificar classificação

Diariamente: 14H45, 17H00, 19H15 E 21H3

SALA 05 – (2D) – MINHA MÃE É UMA PEÇA 3 – NACIONAL

COMÉDIA – 111 MIN – verificar classificação

Diariamente: 15H00, 17H15, 19H30 E 21H45

SALA 06 – (2D) – FROZEN 2 – DUBLADO

ANIMAÇÃO – 103 MIN – verificar classificação

Diariamente: 14H30, 16H45 E 19H00

SALA 06 – (2D) – JUMANJI: PRÓXIMA FASE – DUBLADO

COMÉDIA – 123 MIN – verificar classificação

Diariamente: 21H15

