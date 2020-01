Valério é reconduzido à presidência do PSL: “Meta é eleger 25 vereadores e 5 prefeitos”

Pedro Valério foi reconduzido pela quarta vez consecutiva a presidência do Partido Social Liberal (PSL) no Acre. A recondução ao cargo ocorreu com aval do presidente nacional da sigla, deputado federal Luciano Bivar.

Em contato com Valério, ele destacou que o principal objetivo do partido esse ano, será eleger no mínimo, 25 vereadores e 5 prefeitos nas eleições municipais em todo o estado. “Temos candidaturas próprias em 15 municípios, caso eu consiga atingir a meta, ficarei com a alma lavada”, explicou.

O presidente do PSL pontuou em sua breve entrevista ao ContilNet que na cidade de Rio Branco já existem três pré-candidaturas a prefeito, porém, apenas o nome de Rogério Venceslau foi divulgado, os demais ainda não podem ser expostos. “A gente vai escolher o candidato de uma forma diferente dentro do partido, no entanto, não podemos divulgar os nomes, mas, acredito que na próxima semana já vamos está divulgando”, declarou.

Para finalizar, o liberal destacou que outro objetivo do PSL será instalar os dez diretórios que faltam no Acre. “Temos em doze, falta montar nos dez restantes que ainda não tem”, concluiu.

