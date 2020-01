Vereador Raimundo Neném se filia ao PSB e fortalece base de Socorrro Neri

O ato, realizado na sede do partido, contou com a presença do presidente estadual do PSB, César Messias

Nesta quinta-feira, 30, o vereador de Rio Branco, Raimundo Neném, assinou sua ficha de filiação ao Partido Socialista Brasileiro (PSB), mesma sigla da prefeita da capital acreana, Socorro Neri. O ato, realizado na sede do partido, contou com a presença do presidente estadual do PSB, César Messias, do deputado estadual Jenilson Leite, do vice presidente municipal Thiago Higino, bem como mais de 40 lideranças políticas, levadas pelo recém filiado.

A filiação de Raimundo deve fortalecer o PSB, bem como a base aliada da prefeita, garantindo mais apoio na gestão e governabilidade. O vereador também pretende somar forças numa possível candidatura à reeleição de Socorro Neri.

“É um gesto de gratidão à prefeita por tudo que ela tem feito pelo nosso município. Aceitei o convite dela e acredito que vamos somar ainda mais. Tenho acompanhado o trabalho dela dia a dia e vejo de perto todos os avanços que a gestão dela já conquistou”, declarou o vereador.

