Vereadores de Rio Branco passam a receber R$ 30 mil de verba de gabinete em 2020

A mudança saiu na edição do Diário Oficial do Estado desta terça-feira (14)

Foi sancionado na manhã desta terça-feira (14), na edição do Diário Oficial do Estado (DOE), pela prefeita de Rio Branco, Socorro Neri (PSB), uma alteração no Artigo 1º e inciso 2º da Lei Municipal Nº 2011, de 08 de outubro de 2013, que se refere ao reajuste da verba de gabinete destinada a contratação de assessores parlamentares dos vereadores da capital.

Com a mudança, cada parlamentar dos 17 eleitos no pleito de 2016, passarão a receber R$ 30 mil para contratação de até oito assessores parlamentares. Antes, a quantia era de R$ 24 mil por mês.

A Lei passa a valer a partir da data de sua publicação.

