Vídeo: após desbarrancamento de terra, homem é atingido por tanque de cimento

Na manhã desta sexta-feira, 17, durante forte chuva em Cruzeiro do Sul, um tanque de cimento acabou desabando e atingiu um homem, que estava dentro dele no momento do desabamento. O fato aconteceu no bairro da Lagoa, próximo a um boeiro que deságua no Rio Juruá.

Um cinegrafista amador, que estava próximo ao local, registrou o momento em que o homem levanta-se e tenta se proteger dentro de casa.

O desabamento deve ter ocorrido após um desbarrancamento às margens da residência.Nas imagens é possível perceber que parte da terra, acabou cedendo durante a chuva.

Assista:

