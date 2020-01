Vídeo: divisão dos recursos de igreja em Feijó gera confusão e pastor é afastado

A reportagem do ContilNet recebeu um vídeo onde mostra uma briga por conta da direção de uma igreja, identificada por Cenáculo de Oração, localizado no município de Feijó, no interior do Acre. A discussão envolve recursos arrecadados.

Segundo o diálogo, duas lideranças, identificadas como Paulo Sérgio e outra apenas como Pinheiro, decidem afastar um pastor chamado Cleunimar. O motivo alegado por ambos, seria problemas pessoais. “Eu sei que está tendo muitos problemas pessoais. Essa obra não é minha, não é sua, é do senhor. Eu quero trabalhar e não posso ficar desamparado”, destacou Paulo.

Pinheiro também deu sua versão e disse que apesar dos momentos bons, chegou a hora de pôr fim a relação na igreja. “Não dá mais de trabalhar ao seu lado, já aconteceu algumas coisas desagradáveis, sua esposa não gosta de alguns projetos que eu ponho. Quero lhe comunicar que não posso continuar caminhando ao seu lado”, alegou.

Paulo, então faz uma sugestão à Cleunimar, e disse para ele ficar no comando de três igrejas no interior do Acre e em troca deixar ele e Pinheiro na direção do Cenáculo, em Feijó. “Vamos fazer sem escândalo: Tu ficas cuidando da Rede Judá, a Paiva e a do Envira e nós aqui. Quem quiser te acompanhar poder ir, nunca tive problema com isso, pois alma é alma, a gente vai atrás de alma, tu gostas de alma e nós também, então, a gente também vai atrás, nós queremos ficar por aqui. Estamos sendo compassivos, sem escândalo, sem fuxicagem. Precisamos ficar sem comunicar isso com ninguém, apenas entre nós três, para que as pessoas pensem que estamos ainda unidos”, declarou dizendo:

De acordo com informações de uma irmã da igreja, o motivo da separação dos pastores, seria a divisão dos recursos arrecadados, para eles, Cleunimar estaria fazendo movimentações por fora, o que teria desagradado Paulo e Pinheiro. “Eles pensam que a gente é abestado”, disparou.

