Vídeo: homem é punido pelo CV com várias ripadas após roubar bicicleta no AC

Um vídeo viralizou nas redes sociais na noite de segunda-feira (7), onde mostra um homem de identidade não revelada, sendo punido com várias ‘ripadas’ por integrantes do Comando Vermelho, no município de Tarauacá, no interior do Acre. Ao todo foram cerca de quinze ripadas.

Segundo informações, o homem levou as ripadas por ter efetuado um roubo de uma bicicleta na terra do abacaxi. Antes, ele já teria efetuado vários roubos na redondeza. No vídeo, ele confessou o roubo. Relatos de moradores dão conta que a facção não aceita roubo dos moradores da região

