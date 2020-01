Vítima de acidente de trânsito em Sena morre durante cirurgia no PS da Capital

A cidade de Sena Madureira a 144 quilômetros de Rio Branco registrou três mortes no trânsito nos primeiros seis dias deste mês. Na tarde deste domingo (5), um motoqueiro morreu após um grave acidente.

Ismael Farias da Costa, de 32 anos, conduzia uma motocicleta e se envolveu em um acidente com uma caminhonete, na entrada do ramal do Adolar, no quilômetro 02, da BR-364, sentido Rio Branco.

Na batida, o motociclista, sofreu fratura exposta na altura do joelho e um corte no rosto. Segundo testemunhas, o capacete do mesmo sacou no momento do choque e a vítima ficou desacordada.

Ismael recebeu atendimento do corpo de bombeiros, deu entrada no hospital de Sena e, logo depois, recebeu encaminhamento do SAMU à capital acreana, mas segundo a família, Ismael não resistiu aos ferimentos e faleceu quando passava por uma cirurgia, na noite deste domingo.

A namorada do mesmo, Kawllana Santos Moraes (25), que estava na garupa da moto, sofreu uma fratura no braço e passará por cirurgia. O carro envolvido no acidente não foi identificado. O corpo de Ismael Farias estava sendo velado nas dependências da igreja Batista Regular, no Centro de Sena Madureira, nesta segunda-feira (6).

Outros dois acidentes fatais ocorreram na região. O jovem Erick Souza (18) faleceu dia 1°, e Carlos Suave Rodrigues (17), faleceu após ser atropelado dia 04, na BR-364.

