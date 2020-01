Wenceslau apresenta inquérito que comprova arrastão na Estrada do Amapá

Na manhã desta quarta-feira (29) o jornalista Rogério Wenceslau apresentou uma inquérito policial, comprovando que de fato, houve um arrastão na Estrada do Amapá, no último domingo (26), em Rio Branco.

Segundo Wenceslau, a ocorrência não foi dentro do Restaurante Manto Verde, mas sim, na frente do estabelecimento. De acordo com o inquérito, ao menos seis vítimas já procuraram as autoridades competentes.

O jornalista disse que a investigação comprova que o arrastão não foi uma fake news. “A farsa do governo foi desmontada. Eu fui vítima duas vezes, uma pelos bandidos e depois quando fizeram injúria e difamação, achando que eu estava mentindo”, explicou.

O caso está sob investigação do delegado Leonardo Alves de Alvarenga. No inquérito policial, uma das vítimas confirma que o arrastão aconteceu na cidade, confirmando o roubo a ele e mais dois ciclistas. “Às 10 horas paramos em uma sombra e neste momento pararam duas pessoas em uma Twister e realizaram o arrastão”, destacou uma das vítimas.

Em um áudio divulgado nas redes sociais, outra pessoa se diz vítima do arrastão.

O presidente do Partido Social Liberal (PSL), Pedro Valério, fez questão de repudiar a nota do governo, segundo ele, as pessoas não acreditam mais na segurança pública do Acre. “Temos consciência que a criminalidade não começou nesta gestão, mas não aceitamos os métodos usados para denegrir a imagem de Rogério, por intenções políticas”, ressaltou.

