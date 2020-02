73% das Varas do Trabalho do Acre e Rondônia figuram entre as melhores do país

23 das 32 Varas do Trabalho dos Estados de Rondônia e Acre, de acordo com a Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, figuram no 1º quartil do Índice Nacional de Gestão do Desempenho da Justiça do Trabalho (IGest), entre as melhores no ranking que contém 1565 Varas em todo o Brasil, referente ao ano de 2019. Isso corresponde a 73% das Varas.

De acordo com informações da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, a Vara do Trabalho de Buritis/RO, localizada a 328 km de Porto Velho/RO, obteve a melhor classificação no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (TRT-RO/AC), obtendo o 20º melhor desempenho entre todas as varas trabalhistas do país.

Na segunda posição do ranking do TRT figura Plácido de Castro/AC (26ª colocação nacional), e na terceira posição regional a Vara do Trabalho de Cruzeiro do Sul/AC (29ª no ranking nacional).

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários