Número de homicídios registrados no Acre em janeiro chega a 47; veja vítimas

No Acre, dados apontam que janeiro de 2020 foi mais violento que o mesmo período do ano passado. No primeiro mês do ano, 47 pessoas foram assassinadas. Em 2019 esse número foi de 31.

A capital segue como a cidade mais violenta do estado, com 39 assassinatos. Porto Walter, Sena Madureira, Epitaciolândia, Rodrigues Alves, Manoel Urbano, Feijó, Brasileia tiveram um homicídio cada uma.

Desse total, 42 mortes foram do sexo masculino. Segundo a polícia, as armas de fogo foram responsáveis por grande parte desses crimes, a maioria motivada por acerto de contas entre as facções Bonde dos 13 e Comando Vermelho. Cinco dessas mortes ocorreram em função de confrontos entre criminosos e policiais militares em serviço.

O secretário de Segurança Pública, Paulo César, afirma que a recente fuga de 29 presos em duas ocasiões pode ter influenciado no crescimento do número de homicídios, aliada à participação incomum nessas ocorrências de alguns reeducandos monitorados.

“As polícias vão apresentar o andamento das investigações e as estatísticas. Mostras quais autores já foram presos, e assim teremos uma ideia exata de como estão os trabalhos com relação a esses delitos”.

Confira a lista com as vítimas de violência do mês de janeiro:

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários