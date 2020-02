Atlético-MG faz proposta de R$ 51 milhões por Soteldo, atacante do Santos

O Atlético-MG fez uma proposta oficial para comprar o atacante Soteldo, do Santos. A oferta pelo venezuelano de 22 anos é de 12 milhões de dólares (R$ 51,4 milhões na conversão atual) por 100% dos direitos econômicos. A informação foi publicada pelo Jornal Hoje em Dia e confirmada pelo GloboEsporte.com.

Contratado pelo Santos em janeiro de 2019, Soteldo ainda tem 50% dos direitos econômicos pertencentes ao Huachipato, do Chile. Segundo apurou a reportagem, o Peixe não efetuou o pagamento dos 3 milhões de dólares pelos 50% adquiridos em 2019.

Além disso, ainda de acordo com a apuração, existe uma cláusula no contrato que, em caso de oferta de outro clube pelo jogador, o Santos, para permanecer com o atacante, precisa comprar a parcela do Huachipato por outros 6 milhões de dólares (R$ 25,7 milhões na conversão atual).

Apesar do cenário, o presidente do Santos, no início desta semana, disse que Soteldo é “inegociável”. O baixinho tem contrato com o Peixe até dezembro de 2022.

A alta investida do Galo em Soteldo tem apoio de investidores e relação direta com Rafael Dudamel. O treinador atleticano era o comandante da seleção venezuelana e conhece muito bem o atacante santista. Caso o negócio se concretize, Soteldo se juntaria, no Galo, a Rómulo Otero, meia da Venezuela que defende o clube alvinegro. Além dele, o clube negocia a contratação de Jefferson Savarino, também venezuelano, que joga nos Estados Unidos.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários