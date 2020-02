Campeonato Acreano de Futebol começa neste domingo, no Florestão

São nove times com um único objetivo: a taça de campeão do torneio. Independência desiste das disputas

O Campeonato Acreano de Futebol, que reúne seis times da capital e três do interior, começa neste domingo, 2, com duas partidas. Na abertura da competição, o Atlético Acreano, atual campeão, enfrenta o time do São Francisco.

A partida será realizada às 15 horas, no Estádio Antônio Aquino Lopes, o Florestão.

O Galo foi uma das equipes que mais investiu na contratação de jogadores. O time celeste terá no comando o ex-jogador Josy Braz. Será o primeiro trabalho de Josy dirigindo uma equipe no estadual da primeira divisão.

Já o São Francisco montou um elenco caseiro, tendo como base jogadores dos times Sub-17 e Sub-20.

A equipe católica vai apostar também num jovem treinador. O escolhido foi o ex-técnico das categorias de base do Rio Branco, Wemerson Campos.

No segundo confronto da rodada, o Galvez enfrenta a equipe do Náuas de Cruzeiro do Sul. O jogo está marcado para as 17 horas no Estádio Florestão.

O presidente da Federação de Futebol do Estado, Antônio Aquino Lopes, disse que, pela movimentação dos clubes na pré-temporada, tem tudo para o Estadual superar as expectativas.

Para o gestor, o fator negativo foi a desistência do Independência. “ Teremos nove clubes, mas tudo indica que será um campeonato equilibrado. Este ano nenhuma equipe será rebaixada”, disse o presidente.

