Cãozinho acreano ganha ‘cadeira de rodas’ após fraturar a coluna

A vida do cãozinho Jhow, o pug de 3 meses, mudou após um acidente doméstico que tirou os movimentos das suas patas traseiras e fraturou sua coluna.

Sua dona, a militar acreana Williane Barbosa produziu uma ‘cadeira de rodas’ para o pequeno, que teve suas fotos compartilhadas nas redes sociais, gerando inúmeras reações dos internautas.

“Quando chegou em casa, estava muito triste e nem saía do lugar. Aí começamos a estimular ele, fazendo fisioterapia em casa mesmo. Hoje ele tá muito bem, tem sensibilidade nas pernas, faz cocô e xixi sozinho e mexe um pouco as perninhas de trás”, contou à reportagem do G1.

Confira:

