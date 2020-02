Chilena é assassinada com sete facadas; ela pode ser malabarista de sinal de trânsito

Uma mulher de nacionalidade chilena foi assassinada com sete facadas na noite deste sábado (1) em Rio Branco.

Karina Constansa, de 23 anos de idade foi encontrada por um motociclista, sangrando bastante, na Avenida Amadeu Barbosa.

Imediatamente o homem acionou uma ambulância do Samu e avisou a polícia.

Ela foi levada ao Pronto Socorro ainda com vida, mas não resistiu aos graves ferimentos e morreu momentos depois.

A jovem estava muito suja de sangue, com várias perfurações espalhadas pelo corpo, sendo as principais na barriga, peito, braço, perna, costas e cabeça.

A polícia acredita que Karina possa ser uma artista de rua que trabalhava como malabarista nos sinais de trânsito da capital acreana.

De acordo com a polícia, Karina tem nacionalidade chilena e nem há informações se ela possui familiares no Acre. A polícia também não sabe a motivação do crime. Nenhum suspeito de efetuar o crime foi preso até o momento.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários