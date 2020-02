Cirurgias de vasectomia são realizadas semanalmente na Policlínica do Tucumã

Um procedimento relativamente simples, realizado com anestesia local em uma sala ambulatorial, mas que, ainda assim, enfrenta muitos preconceitos por parte dos homens, que muitas vezes acabam incentivando suas parceiras a passar por uma cirurgia complexa de esterilização por receio de se tornarem impotentes sexualmente após serem submetidos à vasectomia (procedimento que interrompe a circulação de espermatozoides e, consequentemente, a geração de filhos, tornando o homem estéril).

Medo esse que geralmente está ligado à desinformação e ao preconceito. Mas, com muita boa conversa esse quadro vem mudando no Acre, onde muitos homens vêm encarando esse método contraceptivo pelo que ele de fato é: procedimento simples e rápido, que não apresenta riscos ao paciente, além de ser parte integrante do planejamento familiar, cuja responsabilidade pesa sob ambos os sexos, visando não apenas evitar filhos não planejados, como promover e preservar a saúde de homens, mulheres e crianças.

O serviço, disponibilizado na rede pública de saúde, vem sendo ofertado todas as quartas-feiras na Policlínica Joseh Alexandre, no bairro Tucumã, em Rio Branco. A unidade passou a ser referência nas ações de planejamento familiar, além de estar se preparando também como local de acolhimento para mulheres com gravidez de risco que passarão a ser atendidas na unidade. No ano de 2018, foram realizadas 71 vasectomias na capital. Em 2019, mais de 60 homens passaram pelo procedimento na Policlínica do Tucumã.

“Importante destacar a importância hoje do planejamento familiar, onde temos a Policlínica do Tucumã como único serviço do estado do Acre habilitado e cadastrado pelo Ministério da Saúde para realizar os procedimentos e as orientações técnicas referentes ao programa, onde temos a vasectomia como uma das opções dentro do planejamento familiar que também conta com inserção de DIU e orientações dos métodos contraceptivos dentro o que a lei preconiza”, ressalta o gerente da Policlínica do Tucumã, João Paulo Silva.

Ainda de acordo com o gerente da unidade, para aumentar a capacidade de cirurgias de vasectomia, em 2020 foi iniciado um processo de reorganização da própria equipe para potencializar e reorganizar os processos de atendimentos, a pedidos da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

“Como o Tucumã é a única referência do estado para esse tipo de procedimento, estamos realinhando as equipes, todos os processos, inclusive estrutura física para ofertar um melhor atendimento a esses homens e falar da importância deles realizarem a vasectomia desde que estejam dentro dos critérios estabelecidos pela legislação. Inclusive a Policlínica do Tucumã se prepara para aumentar sua capacidade a fim de ampliar a realização de vasectomias no local”, finaliza.

Ponta pé inicial para a vasectomia

Para quem tem interesse em passar pela vasectomia, o primeiro passo é procurar uma Unidade Básica de Saúde mais próxima do seu território para a realização da ação educativa pela enfermagem. E, após, comparecer com o documento emitido pela enfermagem da UBS na Policlínica do Tucumã para agendamento do segundo passo, que é a ação específica com a psicologia, que consiste no processo de orientação e aconselhamento. Ao finalizar a segunda etapa, o usuário aguardará o prazo de 60 dias para tramitação e análise do processo.

O agendamento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h até o meio dia, e das 13h às 17h, na sala 43 da Policlínica do Tucumã, sendo necessária a realização prévia do prontuário na recepção da unidade.

Critérios do SUS

No Brasil, a lei do planejamento familiar (Lei nº 9.263/96) permite realizar a esterilização cirúrgica voluntária somente em algumas situações. O SUS só autoriza que essa cirurgia seja realizada em homens com mais de 25 anos e que já tiveram no mínimo dois filhos.

A vasectomia seria, grosso modo, uma “laqueadura masculina”, e o procedimento não deixa sequelas, dura no máximo meia hora e pode ser, em alguns casos, reversível. A Policlínica do Tucumã é a unidade referência para o programa de Planejamento Familiar, onde pacientes são acompanhados antes da decisão final de realizar o procedimento de esterilização (laqueadura para mulheres, ou vasectomia para homens), método contraceptivo cirúrgico e definitivo.

