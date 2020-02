Claudia Raia posa nua em capa de revista portuguesa

Claudia Raia aparece nua na edição de fevereiro na edição portuguesa da revista GQ. Cobrindo os seis e as partes íntimas com as mãos, a atriz é destaque pelo espetáculo Conserto para Dois, em que contracena com seu marido Jarbas Homem de Mello, também presente na capa.

Na legenda, a revista diz “ela tem pernas e sabe como usá-las”, em uma referência a uma de suas marcas registradas na carreira de dançarina.

Claudia Raia embarcou para Portugal em janeiro para uma série de shows no país da peça Conserto para Dois.

Na ocasião, ela mostrou no Instagram as quatro malas que levava para uma temporada de três meses no país.

“Gente, não falei que eram muitas coisas. Mas são três meses, três meses né, gente. Em Portugal. Já falei sobre isso, vocês já sabem. Tem o que? Muito lookinho, muita coisa de inverno, casacos, luvas, chapéu. Então ocupa espaço. É isso, tá?”, disse a atriz.

