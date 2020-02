Colono morre eletrocutado após tentar consertar bomba em açude no interior

Familiares acionaram o Corpo de Bombeiros para a remoção do corpo da vítima

Na manhã deste sábado (1), um homem identificado por Mica morreu após tentar consertar uma bomba d’água dentro de um açude, no km 6 da estrada de Plácido de Castro, no interior do Acre.

Segundo informações repassadas ao ContilNet, o colono, dono de uma área de terra na região, identificou que a bomba não estava funcionando corretamente, mas esqueceu de desligar a energia geral. Com isso, recebeu uma descarga elétrica e veio a óbito no local.

Em seguida, sua esposa, ao perceber que ele estava demorando a retornar para casa, resolveu ir atrás dele. Porém, Mica já estava sem vida.

Os familiares acionaram o Corpo de Bombeiros para remover o corpo da vítima, que foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para os devidos procedimentos cabíveis.

