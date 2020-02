Com Gladson em Brasília, mensagem à Aleac será lida por Ribamar Trindade

Governador saúda os deputados no retorno aos trabalhos no Legislativo falando de suas ações para 2020

A mensagem govenamental na reabertura dos trabalhos na Assembleia Legislativa será lida, na manhã desta terça-feira (04), pelo secretário de Estado da Casa Civil, Ribamar Trindade. O governador Gladson Cameli, que havia manifestado o interesse de estar presente na reabertura dos trabalhos dos parlamentares, não conseguiu deixar Brasília, onde se encontra, e convocou Trindade para a responsabilidade.

Gladson Cameli permanece em Brasília à espera de audiência com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. O governador deverá pedir mais apoio do governo federal, inclusive do Exército, para o policiamento da faixa de fronteira do Acre com a Bolívia e o Peru. Os dois países são apontados como os maiores produtores de drogas do mundo e a partir dos quais criminosos conseguem abastecer-se entorpecentes e de armas para o cometimento de novos crimes.

A porta-voz Mirla Miranda disse que o teor da mensagem só será conhecido após ser distribuído aos deputados. Por se tratar de uma mensagem aos parlamentares, cópias só serão disponibilizadas à imprensa após a leitura, disse Miranda. A presença de Trindade na Assembleia Legislativa, para quem tinha relações estremecidas com os deputados, inclusive os da bancada de apoio a Gladson Cameli, mostra uma nova relação do Governo do Estado, conforme vem anunciando o próprio governador.

Mesmo que haja firme disposição de se manter segredo em relação ao teor da mensagem, informações obtidas pela reportagem revelam que Gladson Cameli vai reafirmar os compromissos em relação a obras de infraestrutura, como a construção de pontes em municípios do interior, abertura de ramais, apoio ao desenvolvimento do agronegócio e investimentos nas áreas de Saúde, Educação e Segurança Pública.

A mensagem deve revelar que o Governo disporá de pelo menos R$ 1 bilhão em 2020 para investimentos no Estado. Mas a grande revelação desta leitura é que o secretário da Casa Civil, após ameaçar deixar o governo e depois votar atrás, atendendo a apelos do próprio governador, no ano passado, chega a 2020 muito prestigiado por Gladson Cameli, ao ponto de representá-lo diante do Poder Legislativo. A sessão começa dentro de instantes.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários