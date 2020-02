Como escolher a roupa fitness ideal para começar a treinar

Começar a frequentar a academia ou se exercitar de alguma outra forma é uma das resoluções de ano novo mais comuns. Entretanto, os meses vão passando e se manter em uma rotina de atividade física vai se tornando algo cada vez mais difícil.

Ou ainda, por medo ou dificuldade, a pessoa simplesmente não começa a se exercitar, protelando e adiando o dia de caminhar, se inscrever na academia ou até mesmo de fazer alguma vídeo aula de dança no Youtube.

Entretanto, uma coisa que pode passar despercebida, mas que é bem importante, é o momento de escolher a roupa fitness para o treino ou atividade em geral. Utilizar peças funcionais, práticas e até mesmo bonitas fazem toda diferença na hora de dar aquele ponta pé inicial para sair, finalmente, do sofá.

Afinal, se sentir segura, com roupas que dão sustentação e não incomodam, além de estar confiante no estilo, com tops ou shorts estampados e bonitos, é um ótimo estimulo para começar a se mexer. Por isso, existem alguns cuidados e dicas essenciais na hora de escolher a roupa fitness para começar a treinar.

Shorts fitness

Para escolher qualquer peça de roupa fitness é primordial levar em conta o tipo de atividade que será feita. Além disso, o iniciante deve prestar atenção no tipo do seu corpo, observando com quais estilos se sente melhor e menos incomodado.

Na hora de optar pelo melhor short fitness, por exemplo, é bom lembrar que para atividades mais relacionadas a musculação – como agachamento, leg press ou uso de cadeiras abdutoras e adutoras – shorts mais justos podem ser ideais.

Isso porque, quando a pessoa se movimenta – levantando e abaixando as pernas e os quadris -, peças largas podem subir e descer, mostrando mais do que o necessário. E, na hora do exercício, é importante se focar apenas no corpo e na atividade. Se preocupar se a roupa íntima está aparecendo ou qualquer coisa do tipo é algo que atrapalha a concentração e o treino.

Já, por outro lado, para corridas e passeios de bicicleta, shorts mais largos podem ser muito mais confortáveis e refrescantes. Uma boa dica, nesse caso, é se atentar ao comprimento da peça, afim de evitar atrito entre as coxas – outra questão que pode atrapalhar, e muito, a duração e qualidade do exercício.

Calça legging

Assim como na escolha do short, optar pela melhor calça legging fitness para cada um demanda alguns cuidados.

A escolha apressada, sem atenção, pode causar problemas, desde transparência exagerada – principalmente na hora de realizar agachamentos – a caimento inadequado, fazendo com que a pessoa perca mais tempo subindo a calça do que, de fato, se exercitando.

Por isso, é importante que todos experimentem a peça e façam diversas posições no provador, principalmente aquelas que mais irão fazer durante o treino. Assim, é possível ter certeza de que a calça serve, evitando surpresas desagradáveis.

Se a pessoa optar por comprar online, sem a opção de experimentar, é bom se certificar que o material é grosso e resistente, além de confiar na qualidade do ecommerce.

Outro ponto a se atentar é ao cós e à costura da calça. Peças de cós altos, por exemplo, são ótimas para evitar que a calça fique caindo. Já a costura, deve ser reforçada e de qualidade, já que o movimento pode rasgar peças mais frágeis.

Por fim, calças com espaços para ventilação – principalmente em pontos estratégicos, como na parte de trás do joelho – são ótimas para atividades ao ar livre.

Tops confortáveis e práticos

Existem também muitas opções de tops para começar a treinar. Mas, a regra continua a mesma: conforto e segurança devem vir sempre primeiro.

Treinos com maior impacto, que exigem pulos e corridas, pedem tops que ofereçam a maior sustentação possível, afim de evitar que os seios doam na hora na prática. Por isso, é legal optar por tecidos mais grossos, assim como alças maiores.

Já para atividades mais leves – como yoga – bodies e tops mais finos podem ser suficientes.

Os tops e bodies também são peças estratégicas para quem quer se aventurar no mundo de roupas fitness estilosas e estampadas, mas não sabe muito bem por onde começar. Isso porque é difícil errar na combinação short ou calça legging preta + parte de cima colorida e chamativa.

Tênis ideal

Provavelmente uma das etapas mais importantes na hora de montar a roupa fitness é a escolha do tênis. Afinal, um pé dolorido pode atrapalhar qualquer atividade, além de machucar a pessoa e impedi-la de praticar exercícios por um tempo.

A dica para a escolha do tênis é parecida com a da legging: testar antes de comprar. Mesmo que isso signifique andar ou dar pequenas corridas pela loja. Assim, dá para saber se a peça irá atrapalhar ou se funcionará bem.

Outra coisa a se atentar é a pisada de cada um, já que diferentes modelos de tênis combinam com diferentes tipos de pisada. Existem a pisada supinada (angulada para fora), a neutra (centralizada) ou a pronada (para dentro).

Por fim, algo que pode fazer a diferença é comprar o tênis no final do dia. Isso porque, após um dia de trabalho, na mesma posição, o pé tende a inchar. Assim, a pessoa saberá que a peça realmente cabe, mesmo no caso do pé estar um pouco mais inchado.

