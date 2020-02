Comunidade indígena do interior do Acre produz calçados de borracha sustentável

Você já ouviu falar nos Calçados Ararinha? Muita gente no país inteiro está ouvindo falar graças a uma reportagem do Hypeness. Trata-se de uma coleção de sandálias desenvolvida a partir de uma oficina realizada com mulheres da etnia Arara sobre a utilização do látex em folhas de borracha.

De acordo com a publicação, a marca também produz bolsas e acessórios de forma sustentável e totalmente vegana pelas mãos do casal Daosha e Txadã Shawã, do povo Arara. Os calçados utilizam sementes diversas em sua composição, como de açaí, patauá, buriti e jarina, além de linha de palha e o tingimento natural aplicado sobre a borracha.

Quer conferir a reportagem? Clique AQUI.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários