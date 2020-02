Coronavírus: brasileiros apelam a Bolsonaro para sair da China

Um grupo de brasileiros que está em Wuhan, na China, gravou um vídeo endereçado ao presidente Jair Bolsonaro e ao ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, pedindo ajuda para ser retirado imediatamente o país.

No vídeo de seis minutos, publicado na manhã deste domingo (02/01/2020), aparecem várias pessoas lendo uma carta conjunta na qual afirmam não estarem infectadas pelo coronavírus. Pontuaram o desejo de deixar a cidade – que passa por uma epidemia da doença – e, por fim, se disseram dispostas a cumprir quarentena no Brasil ou em outro lugar que as autoridades locais de vigilância epidemiológica considerem adequado.

“Solicitamos que sejam tomadas medidas imediatas para a repatriação voluntária de brasileiros que atualmente estão em Wuhan e que manifestem a sua intenção nesse sentido”, diz um dos integrantes do grupo. Os cidadãos que aparecem no vídeo também lembram outras situações em que houve operações de repatriação e pedem, inclusive, o apoio da Força Área Brasileira para isso.

Ao final do vídeo, diversas pessoas repetem o bordão “Brasil, casa de todos nós”. A cidade de Wuhan, na província de Hubei, é o epicentro da epidemia de coronavírus.

Repatriação

Na sexta-feira (31/01/2020), o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o retorno dos brasileiros estaria condicionado à criação de uma lei de quarentena e à aprovação de recursos no Congresso Nacional. “Se não tivermos [o procedimento da quarentena] redondinho no Brasil, não vamos buscar ninguém”, sentenciou. “Seria uma irresponsabilidade quem porventura decidir retirar pessoas que vêm dessas regiões afetadas da China para cá. Se lá temos algumas dezenas de vidas, aqui nós temos 210 milhões.”

A recomendação do governo chinês é a de que cidadãos estrangeiros em quarentena na cidade de Wuhan fiquem onde estão, mas se desejarem sair do país, o governo garante oferecer a ajuda necessária.

