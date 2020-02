Criminoso é baleado ao tentar assaltar instrutor de tiros e alunos em Rio Branco

Quatro homens fortemente armados tentaram assaltar um instrutor de tiros e dois alunos dele, na manhã desta segunda-feira (3), no Ramal do Gurgel, no Bairro Amapá, região do Segundo Distrito de Rio Branco. Um dos bandidos foi baleado.

O fato aconteceu próximo a um stand de tiros. Os criminosos que estavam em duas motocicletas se aproximaram, renderam as vítimas e anunciaram o assalto. O instrutor reagiu ao roubo e conseguiu, durante uma troca de tiros com os bandidos, acertar um deles.

Após o criminoso ser baleado, os outros meliantes ajudaram o comparsa e fugiram sem levar os pertences das vítimas.

Na fuga, os bandidos ainda realizaram um assalto em um posto de combustível que fica localizado na Estrada do Amapá. Após a ação, os criminosos seguiram em fuga.

A Polícia Militar esteve no local, colheu informações com populares e tentou prender os criminosos, mas ninguém foi encontrado pela região até o momento.

Os militares também fazem buscas pelas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e no pronto-socorro de Rio Branco, para tentar prender o criminoso baleado.

