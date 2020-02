Cruzeiro do Sul recebe serviços do Navio Hospital da Marinha

Uma boa notícia para a população. O Navio Hospital da Marinha Brasileira ancorou em Cruzeiro do Sul nesta segunda-feira, 3. A expectativa é que 20 mil atendimentos sejam realizados.

A ação de saúde conta com o apoio da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, que ficou responsável pela logística. A unidade móvel agrega 82 militares, sendo 27 integrantes da equipe médica.

“Todos os anos o navio cumpre essa missão no Vale do Juruá. É um convênio que o governo do Estado mantém a mais de 10 anos com a Marinha do Brasil, de fortalecimento da saúde básica, média e baixa complexidade”, endossou Roberto Holanda, coordenador regional de Saúde.

Além da logística, com disponibilização de barcos, a Prefeitura também vai disponibilizar e dar o suporte dos materiais utilizados pela equipe médica e de enfermagem. O navio também vai realizar atendimentos em outros municípios do Juruá.

Segundo o capitão de Corveta, Jairo Araújo, nesta edição as crianças vão contar com dois pediatras. “A maior demanda engloba crianças, por isso estamos com dois pediatras na equipe”, frisou.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários