Escola Anglo recepciona alunos em novo ano letivo com muita festa e alegria

Festa, alegria e muita música. Foi assim que a escola Anglo recebeu seus alunos para o novo ano letivo, que começou na manhã desta segunda-feira (3) para todas as modalidades de ensino. Cerca de 700 estudantes voltaram às aulas e foram recepcionados de forma calorosa pela diretoria, professores e funcionários do colégio, que neste ano terá 204 dias letivos.

Na entrada do bloco de ensino infantil, as boas-vindas aos pequenos se deu ao som de Tempo de Alegria, da cantora Ivete Sangalo. A música foi coreografada por professores e servidores. Balões e confetes encheram de vida o pátio principal e os corredores do setor.

Logo depois, os estudantes do ensino fundamental 2, que vai do sexto ao nono ano, e do ensino médio, que abrange o primeiro, segundo e terceiro ano, foram recebidos no auditório da escola com um vídeo institucional sobre os valores do sistema Anglo. Em seguida, eles foram apresentados aos professores, que também coreografaram danças de boas-vindas.

“A sensação é de alegria ao ver os alunos retornando às aulas para um ano letivo de muita garra. Garra essa que se assemelha à do leão, que é a força e o símbolo da escola. Cada estudante nosso é, à sua maneira, um leão”, comemorou a diretora-administrativa Maria Elena Barcelo Leite.

Para ela, o Anglo possui vários diferenciais em relação às demais escolas particulares do Acre. Entre eles estão os laboratórios de robótica, informática, química e música e aulas de xadrez, teatro e anatomia. Outra particularidade é o uso de parte das dependências da Uninorte, que insere precocemente os estudantes em um ambiente de ensino superior. As apostilas utilizadas pelos alunos também trazem didáticas especiais.

Mas a principal novidade é a Sala Invertida, um espaço atrativo e todo colorido onde os jovens assumem o protagonismo do ensino por meio da metodologia ativa. Geralmente aplicada em universidades, esse formato coloca os estudantes no papel de professores, estimulando ainda mais o aprendizado e a socialização. “Nossos jovens sentem que não estão em uma escola comum. Isso os inspira”, comenta Barcelo.

Comunidade escolar

Théo Leon Araújo iniciou hoje o terceirão no Anglo. Ele ainda não sabe qual faculdade cursar, mas já adiantou que será na área de humanas, pois tem História como uma de suas disciplinas preferidas. O jovem acredita que a escola tem preparado-o bem desde o primeiro ano para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2020.

“O ensino é muito bom e a convivência entre professores e alunos colabora para o aprendizado. Sem contar os laboratórios, que possibilitam a prática daquilo que aprendemos na sala de aula”, afirma.

A bancária Bianca Farias é mãe do Eriton, de apenas 10 anos, que começou a sexta série. Ela comenta que o jovem se sentiu muito bem acolhido pelos professores e colegas desde que iniciou os estudos na escola, ainda na primeira série. “Foi uma evolução, pois ele não gostava da escola anterior. Acho o ensino aqui bem puxado, mas acredito que é assim que tem de ser”.

O professor de Biologia Marco Aurélio Fernandes possui vínculo com o Anglo desde 2006. Para ele, o sistema de ensino do colégio é um dos mais avançados do estado e o corpo docente se destaca em relação aos demais. “Possivelmente [o quadro de professores] é o melhor. Nosso foco não é unicamente o Enem. Ele vai muito além. E isso faz a diferença”.

Anglo

Há 40 anos no Acre, o Anglo consegue aprovar vários estudantes nos vestibulares da região. Só neste ano, 17 jovens passaram no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para a Universidade Federal do Acre (Ufac). Os primeiros lugares em Física e Engenharia Civil, duas aprovações em Medicina – entre elas o segundo colocado – e alguns selecionados em Direito viraram o orgulho da escola, que emprega 80 professores e 20 funcionários da área técnica e administrativa.

