Escorpião-preto encontrado na várzea do Rio Moa

O Tityus bahiensis, também conhecido como escorpião-preto, é uma espécie de escorpião do Leste e Centro do Brasil. Mede 6 cm de comprimento, tem coloração muito escura e patas castanhas. A espécie é responsável, no Brasil, pelo maior número de casos de acidentes escorpiônicos em áreas rurais.

A foto é de Rafael Almeida.

