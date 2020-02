Espécie de açaí verde é produzida em Manoel Urbano

Quem é acostumado apenas com o açaí roxo, típico da região, precisa experimentar outra espécie do produto de cor esverdeada, produzida em pequena escala no município de Manoel Urbano, no Acre.

O açaí verde, embora tenha esse nome popular, quando maduro essa variedade tem a cor verde e resulta em um suco da cor creme esverdeada. O tipo branco é um pouco mais gorduroso, tem um gosto mais suave que o Açaí Roxo e lembra levemente o sabor do abacate.

Neste sábado (1°), acompanhamos a produção artesanal da fruta, no bairro Iolando Fleming, em Manoel Urbano. Colhido em um sítio próximo a cidade, o fruto tem o caroço do tamanho do açaí roxo, mas o suco não deixa nódoa. “Usamos o mesmo método para beneficiar a polpa, só que esse verde não solta nódoa na mão da gente”, disse o produtor.

De acordo com os moradores de Manoel Urbano, vários produtores já plantam o Açaí Verde na região. “Se não me engano, as mudas foram trazidas pela Emater e distribuídas para os colonos”, acrescentou.

Acostumados com fartura de Açaí Roxo (o mais tradicional) os moradores ainda não procuram muito a nova espécie. “O povo não da muito valor pra esse tipo de fruta, mais é muito gostoso. Meu tio tem uma plantação e sempre que produz, a gente colhe e bebe”, disse.

Após publicar a foto do Açaí Verde nas redes sociais, muitos internautas demonstraram desconhecer o tipo e chegam a confundir com o abacaba, palmeira comum na Amazônia. No entanto, na internet, verificamos que no estado do Pará, onde existe a maior concentração de Açaí do Brasil, a espécie verde é bem comum.

Veja reportagem do G1 sobre o açaí verde

Na comunidade Murumuru, em Santarém, no oeste do Pará, moram 105 famílias que vivem da agricultura familiar. A comunidade é de remanescentes de quilombos que ainda aguardam o título da terra. No local, o cultivo da mandioca é para o consumo próprio. Na maior parte do ano, a pesca em grandes lagos garante a renda. No período em que é proibido pescar o açaí se torna o principal alimento das famílias da comunidade.

Na comunidade são cultivados o açaí nativo, o sangue de boi e o branco, qualidade ainda pouco conhecida. O açaí verde é da mesma espécie do violáceo, que é conhecido no país inteiro. Depois da colheita, os frutos são colocados em uma bacia onde ficam de molho em água morna por cinco minutos, trabalho feito facilitar a remoção da polpa do caroço. Depois, o fruto é batido e coado, virando uma polpa que parece uma abacatada.

Na estação experimental do centro de pesquisas da Embrapa Amazônia Oriental há uma plantação de 360 açaizeiros do fruto de açaí verde. “A ideia da pesquisa é verificar se há diferença na composição química dos açaizais. O açaí verde não possui um antioxidante”, explica Maria do Socorro Padilha, agrônoma da Embrapa.

