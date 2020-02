Estado entrega equipamentos e materiais ao Instituto Socioeducativo

Dando continuidade ao trabalho de fortalecimento e estruturação da Segurança Pública no Estado, o governo entregou nesta sexta-feira, 31, ao Instituto Socioeducativo do Acre (ISE), equipamentos e materiais para dar suporte aos profissionais e melhorar as condições da unidade.

“Temos nos empenhado não somente na repressão mas também na busca da ressocialização dessas pessoas. A ideia é alcançar todo o estado, onde temos sede do ISE, para que esse trabalho de ressocialização seja efetivo”, destacou o vice-governador Major Rocha.

Durante a entrega, estiveram presentes o secretário de Justiça e Segurança Pública, Paulo César, o presidente do ISE, Rogério Silva, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Carlos Batista, o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Ulysses Araújo e a promotora de Justiça, responsável pelas ações socioeducativas, Vanessa Muniz.

“Essa é uma demonstração clara da preocupação e do compromisso que o governo tem com a socioeducação. Aqui estamos com materiais que certamente trarão dignidade e qualidade ao nosso atendimento nos centros socioeducativos”, explica o presidente do ISE, Rogério Silva.

Para o secretário de Segurança, Paulo Cézar, esse é um momento significativo pois, dentro do sistema de segurança pública, o ISE depende do Estado, diferente de outros setores da segurança, que recebem recursos de outras fontes. “O esforço individual realizado pelo Estado é extremamente significativo para garantir a ressocialização desses jovens”, enfatiza o secretário.

Melhorias

A entrega dos equipamentos e materiais ao Instituto Socioeducativo do Acre garante a melhoria das atividades e a prestação de serviço frente aos desafios da socioeducação.

Ao todo, foram entregues 5 computadores, 12 ventiladores, 16 máquinas de corte de cabelo, 8 centrífugas, 1 elevador para veículo e 240 colchões.

Os computadores foram adquiridos pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública, os quais serão destinados para suprir a necessidades de alguns setores do ISE, dentre eles: gerência financeira, pessoal, administrativa e setor jurídico.

Os ventiladores, as máquinas de cortar cabelo e as centrífugas foram adquiridos por meio de recurso próprio e serão destinados aos centros socioeducativos da capital e do interior, objetivando uma qualidade no atendimento socioeducativo.

O elevador também foi adquirido, através de recurso estadual, e será utilizado para a conclusão da montagem de uma oficina própria para a manutenção da frota, inclusive com mão de obra própria, proporcionando ao Estado, redução de despesa.

