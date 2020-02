Filho de Gugu Liberato presta queixa contra a própria mãe

O filho do apresentador Gugu, João Augusto Liberato, de 18 anos, registrou boletim de ocorrência contra a mãe, Rose Miriam Di Matteo. Segundo a revista Veja, o jovem relatou em documento que foi levado, sem saber, para a casa do advogado de Rose para discutir sobre a herança.

Ainda de acordo com a reportagem, João afirmou que, após o sepultamento do pai, a mãe e o tio, Gianfrancesco di Matteo, disseram que iriam à casa de um amigo. Porém, acabou sendo levado para a residência do advogado Nelson Willians. Este ajuda Rose no processo de ter a união estável reconhecida pela Justiça. Assim que chegou ao local, o jovem foi embora.

Em menos de duas horas após o enterro de Gugu, em novembro do ano passado, o testamento foi lido para toda a família. O documento afirma que, ao todo, 75% dos bens do apresentador ficaram para os três filhos — além de João, as gêmeas Sofia e Marina —, e o resto (25%) para os cinco sobrinhos. Dona Maria do céu, mãe do apresentador, recebe uma pensão no valor de R$ 163 mil. Rose não foi citada no documento e, mesmo assim, assinou.

Passado uns dias, a viúva contratou o advogado para ter o reconhecimento da união estável. Conforme pontua a Veja, o objetivo era anular o testamento e ficar com 62,5% da fortuna. A família do apresentador, no entanto, alega que os dois eram apenas amigos que decidiram ter filhos juntos. O patrimônio do apresentador pode chegar, ao todo, à casa de R$ 1 bilhão.

