Fim de semana chegou: confira os lançamentos da Netflix

Todas as semanas, a Netflix adiciona novas filmes e séries ao catálogo, oferecendo sempre novas opções de conteúdo para seus assinantes, e é sempre bom saber o que vem por aí no serviço. Por causa disso, selecionamos as principais estreias desta semana na plataforma de streaming .

Em uma semana recheada de grandes lançamentos, um dos principais destaques é a última leva de episódios da animação BoJack Horseman , uma das séries originais mais populares da Netflix . Os últimos episódios entraram no catálogo na sexta-feira (31).

No mesmo dia estreiou Miss Americana , um documentário sobre uma das principais artistas do momento: a cantora norte-americana Taylor Swift , uma mulher que sabe usar o poder da voz.

Por fim, para os fãs de animações japonesas , seis produções do Studio Ghibli foram adicionados ao catálogo do serviço de streaming , incluindo clássicos como Meu Amigo Totoro e O Serviço de Entregas da Kiki.

Confira abaixo os principais lançamentos da semana:

Séries

Onisciente – temporada 1 (29/01)

Não Fale com Estranhos – temporada 1 (30/01)

Luna Nera – temporada 1 (31/01)

Diablero – temporada 2 (31/01)

O Sucessor – temporada 2 (31/01)

Ragnarok – temporada 1 (31/01)

BoJack Horseman – temporada 6 (31/01)

Filmes

37 Segundos (31/01)

Joias Brutas (31/01)

O Estranho Noivo de Maya (01/02)

Animes

O Castelo no Céu (01/02)

Meu Amigo Totoro (01/02)

O Serviço de Entregas da Kiki (01/02)

Porco Rosso: O Último Herói Romântico (01/02)

Eu Posso Ouvir o Oceano (01/02)

Contos de Terramar (01/02)

Documentários e Especiais

A Terra à Noite – temporada 1 (29/01)

Ainori Love Van: Viagem pela África – temporada 1 (29/01)

What the Love! with Karan Johar – temporada 1 (30/01)

Miss Americana (31/01)

Sou Um Assassino – temporada 1 (31/01)

