Friale prevê que Rio Juruá deve passar da cota de alerta; água sobe 2m em 24 horas

Em Cruzeiro do Sul, o nível do rio Juruá subiu mais de 2m em apenas 24 horas. A informação foi publicada pelo pesquisador em meteorologia Davi Friale. De acordo com ele, às 16h desta sexta-feira (31), o rio marcava 10,1m. No dia anterior, neste mesmo horário, sua cota, era 7,8m.

“Nossas estimativas são de que passe de 12m até segunda-feira, ou seja, acima da cota de alerta que é 11,8m. Chuvas vão continuar abundantes até, pelo menos, a próxima segunda-feira”, diz o pesquisador em seu blog.

Para o fim de semana, Friale prevê “temperatura amena e muita chuva”.

